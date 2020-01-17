علاء عبدون مدربًا لسلة الزمالك خلفًا لعصام عبدالحميد

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تكليف علاء عبدون مدرب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي بتولي المسئوليةالفنية للفريق في المبارتين المقبلتين بعد قبول الاعتذار الذي تقدم به عصام عبدالحميد المدير الفني لفريق السلة وذلك خلال لقائه به أمس الخميس .
وأشاد رئيس النادي بتاريخ عصام عبدالحميد وكفاءته متمنيًّا له التوفيق في المرحلة المقبلة .
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