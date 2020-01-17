حازم أمام يرفض خوض انتخابات اتحاد الكرة في قائمة أبوريدة

كشف مقربون من نجم مصر والزمالك حازم أمام عضو اتحاد الكرة السابق أن الثعلب الصغير استقر على عدم خوض انتخابات الجبلاية المقبلة رغم الضغوط من هاني ابوريدة لتواجده في قائمته الانتخابية .

واكدت مصادر مقربة من حازم أمام أنه يرفض الضغوط لدخول قائمة ابوريدة في انتخابات اتحاد الكرة بعدما استقر

على عدم الترشح للانتخابات خاصة وان حازم اعلن من قبل الابتعاد عن العمل العام .

وكانت انباء ترددت عن نية ابوريدة لخوض الانتخابات المقبلة بقائمة كاملة تضم عدد كبير من اعضاء المجلس السابق في مقدمتهم مجدي عبدالغني ، في

حين يواجه سيف زاهر وخالد لطيف ازمة في خوض الانتخابات بعد التعديلا المنتظر اعتمادها في لائحة اتحاد الكرة الجديدة والتي تنص على منع الاعلاميين من الترشح .

وكان حازم أمام عضوا باتحاد الكرة في مجلس هاني ابوريدة والذي استقال بعد بطولة امم افريقيا الاخيرة التي استضافتها مصر ، بسبب سؤ نتائج منتخب مصر في البطولة ، برغم التنظيم الرائع الذي اشاد به العالم .