رسمياً.. عصام عبدالحميد يعتذر عن عدم الاستمرار في تدريب سلة الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك قبول اعتذار عصام عبدالحميد المدير الفني لفريق كرة السلة الاول رجال مساء اليوم الجمعة.

وجاء ذلك بسبب تراجع نتائج الفريق الأبيض

في بطولة دوري سوبر السلة الذي تلقي فيه الزمالك 6 خسائر ونجح في الفوز في ثلاثة مباريات فقط بعدما خاض 9 مباريات جمع منهما 12 نقطة.

وكان يطمح عبدالحميد في استكمال مهمته مع الزمالك خلاص الفترة القادمة للعودة بالفريق لمكانتة الطبيعية وسط الكبار منافساً علي بطولة الدوري الذي يحتل فيه المركز السادس.