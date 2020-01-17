بالصور.. الإنتهاء من تطوير مكتبة الطفل بنادي الصيد

انتهى نادى الصيد من تطوير مكتبة الطفل بنادي الصيد والكائنة بحديقة الأطفال حيث باتت قبلة للأطفال والمتواجدين بالحديقة نظرا لما تضمة من كتب تثري فكر الطفل وتنمى مواهبه العقلية والفكرية. كتب تثري فكر الطفل وتنمى مواهبه العقلية والفكرية. وأكدت الدكتورة ايمان كريم عضو مجلس إدارة نادي الصيد أنها تدعم بقوة ملفات الطفولة والمرأة والأنشطة الثقافية والإجتماعية مشيرة الى أنها تسعى لوضع خطط جديدة للإستفادة من كل جزء بالنادي لخدمة الأعضاء والشباب والأطفال والمرأة. إدارة نادي الصيد أنها تدعم بقوة ملفات الطفولة والمرأة والأنشطة الثقافية والإجتماعية مشيرة الى أنها تسعى لوضع خطط جديدة للإستفادة من كل جزء بالنادي لخدمة الأعضاء والشباب والأطفال والمرأة.

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