إنبي يكشف سر الموافقة على تقديم مباراة الأهلي

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي أن موافقة ناديه على قرار اتحاد الكرة بتقديم مباراة الأهلي لتقام يوم 22 يناير بدلا من 27 من الشهر ذاته رغم الضرر الواقع على فريقه بسبب ضغط المبارياتوالخوف من الإصابات والإيقاف الا أن مسؤولوا النادى يعلمون أنه موسم إستثنائي.
وقال مدير الكرة بإنبي أن النادي لم يرضخ لطلب اتحاد الكرة- كما يردد البعض- بل لأنهناك حيثيات تستدعى الموافقة فهدفنا اتمام الموسم الكروي بنجاح، بعد تشريف مصر بتنظيم بطولة الأمم الافريقية ، والدور الذى تقوم به اللجنة الخماسية لتحقيق نجاح كروي هذا الموسم في ظل تحديات كبيرة وحتى إجراء الإنتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد يقود الكرة المصرية في السنوات الاربعة المقبلة.
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