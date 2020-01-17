سموحة ٢٠٠١ يتعادل مع المقاولون بدون أهداف في بطولة الجمهورية

تعادل فريق سموحة مواليد ٢٠٠١ لكرة القدم بدون أهداف مع نظيره المقاولون العرب في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الأخير ضمن منافسات بطولة الجمهورية , ليرتفع رصيد سموحه إلى ٢٣ نقطة .
لعب سموحة المباراة بتشكيل مكون من : مصطفى عبد الرازق ، عبد الرحمنأيمن ، حسام سعد ، يوسف جوده ، ابراهيم عواد ، محمود منتصر ، ابراهيم سامى ، محمد على حسن ، محمد على على واشترك أثناء المباراة طاهر جمال ، الصافى عماد ، عبد الرحمن حمدى .
ويضم الجهاز الفني لفريق سموحة كل من : محمد فاروق مدير فنى ، كريم رأفت مدرب عام ، إسلام طلبه مدرب حراس المرمى ، محمد أحمد نونش إدارى الفريق ، عماد حمدى علاج طبيعي ، محمود مصطفى عامل مهمات .
ويقود قطاع الناشئين رضا البلتاجى رئيس القطاع و عبد البديع حماده مدير إداري وعادل ذكي شئون اللاعبين .
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