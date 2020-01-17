تدريبات توتنهام تشهد عودة هوجو لوريس، وترحيب خاص من مورينيو

هوجو لوريس يعود إلى تدريبات توتنهام (صور: Getty)

عاد حارس مرمى توتنهام “هوجو لوريس” إلى تدريب الفريق الأول بعد تعافيه من اصابة المرفق الأيسر التي لحقت به في مباراة برايتون بالجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2020/2019.

وذكر المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير “جوزيه مورينيو” في مؤتمره الصحفي اليوم الجمعة 17-1-2020 أن لوريس ليس مستعدًا بشكل كامل للعودة إلى تشكيلة الفريق الأساسية، لكن الدولي الفرنسي سوف يكون مستعدًا للمشاركة في فبراير المقبل.

وأضاف “الأمور تسير على ما يرام، هوجو بدأ يستعيد ثقته ويتدرب بشكل جيد لذلك أقول إنه أحد لاعبينا الجدد”.

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يذكر أن توتنهام سيواجه “واتفورد” يوم غد السبت، وسيستضيف بعد ذلك “نورويتش سيتي” في منتصف الأسبوع وسيزور “ساوثهامبتون” في الجولة الرابعة لكأس الاتحاد الإنجليزي في نهاية الأسبوع المقبل.

وسيبدأ هوجو لوريس مباراته الأولى في شهر فبراير بمواجهة “مانشستر سيتي” على أرضه.

وشارك الحارس الأرجنتيني “باولو جازانيجا” في غياب لوريس، لكن توتنهام عانى الكثير من الناحية الدفاعية من دون قائد الفريق، وأستقبلت شباكه 31 هدف متساويًا مع أرسنال كأكثر الفرق في النصف الأول من جدول الترتيب استقبالاً للأهداف.