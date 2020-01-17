مفاجأة | كارلوس إدواردو قد يرحل عن الهلال في الميركاتو الشتوي!

الهلال يفكر في بيع كارلوس إدواردو في الميركاتو الشتوي 2020 (صور: NewsPaper)

كشف موقع “soccerlink” الفرنسي أن إدارة الهلال تستعد لبيع كارلوس إدواردو، خلال ميركاتو يناير، فى مفاجأة مدوية للجماهير الهلالية التي تتغنى دومًا بقدرات اللاعب البرازيل.

وأكد الموقع الفرنسي، فى خبر مفاجئ، بأن الهلال سيضع حدًا لمغامرة إدواردو فى صفوف الفريق، لاسيما مع قرب نهاية عقده فى يونيو 2020، حيث يبحث عن نادٍ يمكنه شراء المتبقي من عقد اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت قبل أيام، أن الهلال دخل فى مفاوضات مع وكيل إدواردو من أجل تجديد العقد بين الطرفين، وأشارت إلى موافقة اللاعب على البقاء رفقة بطل آسيا لموسمين جديدين.

وأكدت التقارير، إلى الخلاف بين الإدارة ووكيل يأتي بسبب مدة العقد، حيث يرغب وكيل إدواردو في تجديد العقد لموسمين، بينما ترغب الإدارة في التجديد لموسم واحد فقط.

وكان إدواردو قد وصـل لنادى الهلال فى موسم 2015، مقابل مليوني يورو، ولعب مع الفريق الأزرق 134 مباراة، مسجلًا 71 هدف، وصنع 18 آخرين.