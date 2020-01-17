بث مباشر | سبورتينج لشبونة وبنفيكا في الدوري البرتغالي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين سبورتينج لشبونة وبنفيكا في ديربي لشبونة اليوم الجمعة 17-1-2020 على ملعب جوزيه آلفالادي بالعاصمة البرتغالية.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:15 بتوقيت جرينيتش، 23:15 بتوقيت مصر، 00:15 بتوقيت السعودية.
المباراة تأتي ضمن الجولة ال17 من الدوري البرتغالي الممتاز، وتنطلق عقب انتهاء مباراة القمة الأخرى بين بورتو وسبورتينج براجا على ملعب الدراجاو.
ويسعى سبورتينج لشبونة لرد اعتباره من الهزيمة القاسية التي مني بها أمام بنفيكا في كأس السوبر البرتغالي مطلع شهر أغسطس 2019، بخمسة أهداف دون رد، في اللقاء الذي شهد طرد إرديسا دومبيا في الدقائق الأخيرة من صفوف سبورتينج.
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