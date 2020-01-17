الميركاتو الشتوي | مورينيو ينكر انتقال إريكسن إلى الإنتر

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة إن النادي اللندني لم يتلق أي عروض بشأن انتقال الدنمركي كريستيان إريكسن وسيشارك صانع اللعب مع فريقه أمام مستضيفه واتفورد في الدوري الانجليزي الممتاز غداً السبت .

رغم أنه لن يكون في “كامل تركيزه”. وينتهي عقد إريكسن (27 عاماً) في يونيو المقبل ولم يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب الدنمركي يتأهب للإنضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي قبل إنتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية نهاية الشهر الجاري. ورداً على سؤال بشأن

إحتمال انتقال إريكسن إلى الدوري الإيطالي أجاب مورينيو قائلاً “بإمكانك توجيه هذا السؤال إلى وكيل أعماله وإنتر ميلان لأنهما يعرفان أكثر مني. إذا كانا واثقين فهذا لأنهما يستعدان لتقديم عرض لنا وهو ما لم يحدث بعد.

“حين أرى الناس يتحدثوا أشخاص في موقع المسؤولية، أشعر بدهشة! إنه يرغب في تقديم أفضل ما لديه، من الطبيعي حتى 31 يناير إلا يكون في كامل تركيزه. هذه نتيجة طبيعية لهذا الموقف”.

وأضاف “في الفترة الأخيرة ظل الناس يقولون إنها ستكون آخر مباراة له. إريسكن سيلعب غداً”.

وكشف مورينيو أن توتنهام صاحب المركز الثامن يبحث عن مهاجم جديد بجانب هاري كين الذي سيغيب عن الملاعب حتى إبريل بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وطرحت تقارير إعلامية عدة أسماء من بينها كشيشتوف بيونتك لاعب ميلان.

وأضاف مورينيو “هل نحتاج إلى مهاجم؟ نعم ويجب أن تكون خطوة إيجابية للفريق. ليس الأمر سهلاً لكننا سنحاول تعزيز التشكيلة بهذا النوع من اللاعبين.

“هناك أسماء كثيرة أعتقد أن غالبيتهم ممن يرغبون في إثبات جدارتهم”.

Advertisements

وربما ستشهد مباراة واتفورد أول ظهور للوافد الجديد جيدسون فرنانديز المنضم من بنفيكا على سبيل الإعارة في وقت يسعى فيه توتنهام للعودة للمربع الذهبي بعد تراجعه بفارق تسع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

وقال مورينيو “سيكون (فرنانديز) ضمن تشكيلة الفريق أمام واتفورد سواء كان أساسيًا أم لا. بعد ضم لاعبين جدد في يناير فمن الطبيعي أن تكون محتاجًا لجهود اللاعب. نحتاج لمشاركته”.

وقال مورينيو أيضُا إن الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو، الذي هز الشباك في مباراة الإعادة أمام ميدلسبراه في كأس الاتحاد والمنضم من ريال بيتيس على سبيل الإعارة، سيبقى مع الفريق إلى ما بعد الصيف.

وأوضح “أعتقد أن جيوفاني سيبقى معنا”.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن توتنهام سيفتقد جهود هاري كين حتى إبريل المقبل على الأقل بسبب جراحة في عضلات الفخذ الخلفية فإن مورينيو تلقى أخباراً إيجابية بشأن الحارس هوجو لوريس الذي عاد للتدريبات عقب تعافيه من خلع في المرفق.

وأوضح مورينيو “قلت لكم قبل شهر سيعود في فبراير. فمن الطبيعي أن يعود في فبراير. إذا سألتني أوائل فبراير أم أواخر فبراير فسأقول في هذه الحالة انني أرجح أوائل فبراير”.

غياب هاري كين الطويل يُقرب مهاجم ميلان من توتنهام في الميركاتو الشتوي

رسميًا | اعلان مدة غياب هاري كين عن توتنهام

مورينيو يثني على أداء توتنهام وروح الفريق عقب الفوز على برايتون