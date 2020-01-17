نتيجة مباراة السعودية وتايلاند فى كأس أمم آسيا تحت 23 عاماً

تنطلق اليوم السبت 18-1-2020 مباراة السعودية وتايلاند ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًّا في تايلاند.

وتقام مباراة السعودية وتايلاند اليوم على ملعب تاماسات فى تمام الساعة 12:15 بتوقيت مصر، 13:15 بتوقيت مكة المكرمة، 10:15 بتوقيت جرينتش.

وتألق الأخضر الأولمبي في منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا في تايلاند، حيث نجح في تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ليواجه البلد المستضيف في ربع النهائي، بعدما احتل منتخبها وصافة المجموعة الأولى.

وكان المنتخب السعودي الأولمبي فاز في آخر مبارياته في البطولة على المنتخب السوري بهدف دون رد سجله اللاعب فراس البريكان.

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في الجانب المقابل كان المنتخب الأولمبي التايلاندي متواجداً بالمجموعة الأولى، وتمكن من بلوغ الدور ربع النهائي بعد حصده لـ4 نقاط في دور المجموعات.

ويتأهل إلى طوكيو 2020 صاحب الميدالية البرونزية بالإضافة إلى طرفي المباراة النهائية، بالضبط مثل النظام المعمول به في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتستضيف أربعة ملاعب مباريات البطولة، اثنان في العاصمة بانكوك “راجامانجالا وسوباتشالاساي”، ومثلهما في محافظة باثوم ثاني هما “تاماسات وليو”، ويُعد ملعب راجامانجالا الأكبر حيث يتسع لـ 49 ألف متفرج.