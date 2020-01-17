بث مباشر “مكتوب” لحظة بلحظة | مباراة النصر والعدالة في كأس ملك السعودية

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مكتوب لمباراة النصر والعدالة في ربع نهائي كأس ملك السعودية (خادم الحرمين الشريفين)، مساء اليوم الجمعة 17-1-2020. تقام المباراة على ملعب نادي العدالة “ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية” في مدينة الأحساء، وسط أجواء شتوية مميزة، ودرجة حرارة مثالية لإقامة اللقاء. تنطلق مباراة النصر والعدالة في تمام الساعة 17:55 بالتوقيت المحلي للسعودية، 16:55 بتوقيت مصر، 14:55 بتوقيت جرينيتش. آخر مواجهة بين العدالة والنصر على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، انتهت بفوز النصر بنتيجة 3/صفر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في 19 ديسمبر 2019، وسجل الأهداف نور الدين أمرابط وجوليانو فيكتور وبيتروس ماثيوس. Advertisements البث المباشر لحظة بلحظة العدالة 0-1 النصر ???? ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية (الأحساء-السعودية) ???? كأس ملك السعودية (خادم الحرمين الشريفين) – الدور ربع النهائي انتهت بث مباشر “مكتوب” لحظة بلحظة ???? أهلاً وسهلاً بكم في هذا البث المباشر، وترحيب خاص لعشاق نادي النصر “العالمي”، سيكون معكم “محمود ماهر” من مركز البث المباشر من موقع الخليج 365 لوصف هذا اللقاء لحظة بلحظة.

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الفائز من هذه المباراة سيواجه الفائز من مباراة أهلي جدة والوحدة في نصف النهائي. تشكيلة العدالة اليوم: أيمن المثلوثي – عوض اليامي – جون أوجو – سي مانداو – علي سالم – أحمد السلطان – ميدوين بيتجي – آليو سيسيه – رياض شراحيلي – عبد الله اليوسف – تشارليز آندريا.

أيمن المثلوثي – عوض اليامي – جون أوجو – سي مانداو – علي سالم – أحمد السلطان – ميدوين بيتجي – آليو سيسيه – رياض شراحيلي – عبد الله اليوسف – تشارليز آندريا. تشكيلة النصر اليوم: براد جونز – عبد الرحمن العبيد – سلطان الغنام – مايكون – نايف الماس – عبد الله خيبري – عبد الرحمن الدوسري – يحيى الشهري – جوليانو – نور الدين أمرابط – عبد الرزاق حمدالله.

براد جونز – عبد الرحمن العبيد – سلطان الغنام – مايكون – نايف الماس – عبد الله خيبري – عبد الرحمن الدوسري – يحيى الشهري – جوليانو – نور الدين أمرابط – عبد الرزاق حمدالله. 1″ صافرة بداية المباراة بعد عزف نشيد الملكة العربية السعودية.

5″ سيطرة ميدانية من العدالة.. أفضلية ميدانية واضحة، والنصر يعمل على امتصاص حماس الفريق المضيف.

10″ السيطرة الآن من نصيب النصر.. وصعود مدافعيه بالكرة من الخلف إلى الأمام يحدث بسلاسة وهدوء دون ضغط من مهاجمي العدالة.

14″ ???? أوووووووووووووووو…أول فرصة حقيقية في المباراة من نصيب النجم المغربي نور الدين أمرابط .. انفرد بالحارس أيمن المثلوثي بعد حصوله على عرضية من عبد الرزاق حمدالله داخل المنطقة، لكن الحارس التونسي أغلق عليه زاوية التصويب وأبعد الكرة ببراعة.

20″ تدخل شرس جدًا من لاعب العدالة “أحمد السلطان” على قدم عبد الرزاق حمدالله .. إصابة تبدو قوية جدًا وصعبة..

20″ ???? حمدالله يتألم بشدة والأطباء يذهبون لاسعافه.

21″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب العدالة أحمد السلطان.

22″ الكاميرا تأتي على أحمد موسى..هل يحل محل عبد الرزاق حمدالله في هذا التوقيت المُبكر من اللقاء؟

23″ حمدلله ينهض ويكمل اللقاء دون مشاكل..ما تشوف شر يا هداف العالم ????

25″ الأفضلية للنصر في هذه الدقائق..وتركيز على تمرير العرضيات من اليمين واليسار..ويوجد انكماش ودفاع مستميت من العدالة..

26″ ⚠️ لاعب النصر جوليانو يتحصل على بطاقة صفراء.

25″ النصر يلعب كرته المفضلة..مراوغات وتمريرات من قدم لقدم، وينتشر على الطرفين وفي العمق بشكل أفضل بكثير مما كان عليه في اول 15 دقيقة.

35″ تألق كبير من مدافعي العدالة في إيقاف الاختراقات من العمق.. لا يوجد حلول كافية من على الاطراف ولا توجد عرضيات متقنة.

40″ النصر يحاصر العدالة في وسط ملعبه.. لكن دون خطورة على أيمن المثلوثي.

45″ ثلاث دقائق وقت بدل من ضائع.

47″ انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0.

☕️ استراحة قصيرة ونراكم في الشوط الثاني.

انطلاقة الشوط الثاني..

50″ مرت خمس دقائق ولا يزال النصر مسيطر على اللقاء.

52″ ⚽️ جوووووووووووووول….أخيرًا النصر يتقدم بواسطة عبد الرزاق حمدالله. هدف ملعوب من لعب مفتوح.

52″ ???? سلطان الغنام يُمرر كرة عرضية نموذجية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء وجدت حمدالله الذي هرب من الرقابة وأودع الكرة في الشباك. 55″ الضغط مستمر على مرمى العدالة من لاعبي النصر.. مباراة من طرف واحد .. ويجب أن تنتهي بأكثر من هدف للنصر .. لكن كل شيء وارد في كرة القدم. رأينا أمس كيف تألق حارس مرمى الاتفاق أمام الهلال “رايس مبولحي” وتسبب في نقل المباراة إلى أشواط إضافية.

57″ ???? خروج عبد الله اليوسف ونزول اللاعب المصري “أحمد مصطفى”.

63″ شيء من التحرر للاعبي العدالة بدأ يظهر الآن..

69″ ⚠️ لاعب النصر عبد الرحمن الدوسري يتلقى بطاقة صفراء ثانية في هذه المباراة لفريقه.

74″ ⚠️ ثاني بطاقة صفراء لفريق العدالة من نصيب اللاعب كاروليس آندريا ماستينور.

90″ الحكم يحتسب 4 دقائق كوقت بدل من ضائع.

94″ صافرة نهاية اللقاء بفوز النصر 1-0 وتأهله إلى المربع الذهبي.

إلى هنا ينتهي البث المباشر.

إلى اللقاء.

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