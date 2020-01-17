رياضة | كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحدد بديل سواريز في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم كيكي سيتين موقفه من التعاقد مع بديل لويس سواريز مهاجم الفريق بعد نهاية موسمه الحالي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن كيكي سيتين لا يرغب في التعاقد مع مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مفضلا الاعتماد على الأسماء الحالية المتواجدة في الفريق.

واشارت الصحيفة إلى أن كيكي سيتين قرر الاعتماد على الأسماء الموجودة داخل الفريق لتعويض غياب لويس سواريز عن الفريق في المباريات القادمة.