رياضة | رسميا.. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع أشلي يونج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إنتر ميلان يعلن التعاقد مع أشلي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي عن تعاقده مع أشلي يونج لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري.

وأشارت تقارير صحفية إيطالية في الأيام الماضية إلى أن نادي إنتر ميلان يسعى لضم اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي لمدة 6 أشهر.

وطلب أنطونيو كونتي مدرب فريق إنتر ميلان أشلي يونج من أجل تدعيم الجبهة اليمنى للفريق، وذلك بعدما ظهرت بعض الثغرات في هذا المركز خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر ان فريق إنتر ميلان قد تعادل مع فريق اتالانتا في المباراة الماضية من الدوري الايطالي بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السان سيرو.