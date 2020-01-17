رياضة | الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يوقع عقوبة قاسية على "أزارو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع النادي الأهلي عقوبة قوية على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول بعد دخوله في مشادة مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق عقب استبعاده من قائمة لقاء طنطا الماضي.

وقرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قاسية على وليد أزارو بقيمة 250 ألف جنيه بعد الاحداث الاخيرة.

ودخل وليد أزارو في مشادة مع فايلر مدرب الأهلي عقب استبعاده من لقاء طنطا الاخير في الدوري والذي حسمه المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

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وفور علم أزارو بواقعة استبعاده من القائمة انفجر غضباً وقام بضرب لوح زجاجي ليتعرض لإصابة على مستوي اليد اليمني

ويعاني وليد ازارو من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة وهو الأمر الذي يجعل برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء.