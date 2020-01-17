رياضة | "كاف" يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك ومازيمبي

ومن المقرر أن يقود مباراة الزمالك ومازيمبي الحكم ماجيتي نداي، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وضم طاقم التحكيم كل من، الحاج ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وادفيرت ضيوف حكم رابع.

وحدد الكاف في التاسعة مساء الجمعة المقبل موعدًا للمباراة ولم يتم تحديد الملعب حتى الآن.

وبات ملعب السلام هو الأقرب لاحتضان لقاء الزمالك ومازيمبي بسبب وجود احتفالات في ملعب القاهرة وتعثر نقل اللقاء هناك.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط.