رياضة | مدرب بايرن ميونيخ يزف بشري سارة بشأن ليفاندوفسكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب بايرن ميونيخ يزف بشري سارة بشأن ليفاندوفسكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون ضمن حساباته للتشكيلة الأساسية للفريق خلال المباراة المرتقبة بعد غد الأحد أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني.

وتستأنف فعاليات البوندسليجا اليوم الجمعة بعد فترة العطلة الشتوية التي استغرقت نحو أربعة أسابيع.

ويستأنف بايرن رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة هيرتا برلين بعد غد الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وكان ليفاندوفسكي خضع لعملية جراحية اثر إصابته أعلى الفخذ الشهر الماضي قبل نهاية فعاليات النصف الأول من الموسم.

وقال فليك اليوم الجمعة إن ليفاندوفسكي:" اقترب من استعادة لياقته التامة، مشيرا إلى أن اللاعب يجتهد بشكل كبير".

وحرمت الإصابة والعملية الجراحية ليفاندوفسكي من المشاركة مع بايرن في معسكره التدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة ولكنه استأنف التدريبات الجماعية مع الفريق أمس الأول الأربعاء.

كما تعافى زميله سيرج نابري تماما من الإصابة التي تعرض لها في وتر أخيل ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات أيضا.

Advertisements

كما أشار فليك إلى أن اللاعب لوكاس هيرنانديز يقترب أيضا من العودة للتدريبات الجماعية للفريق.

وقال فليك:" سيتدرب هيرنانديز على أرض الملعب اليوم، نريد الدفع به تدريجيا في الأسابيع المقبلة".

وفي المقابل ، لم يكتمل تعافي كل من خافي مارتينيز وكينجسلي كومان كما يغيب نيكولاس شوله وجوشوا كيميتش للإيقاف.

وقال فليك قبل المباراة المرتقبة أمام هيرتا برلين ، الذي يقوده المدرب يورجن كلينسمان اللاعب السابق لبايرن:" نشعر بالإثارة والشغف تجاه النصف الثاني من الموسم، مباراة هيرتا برلين ستكون صعبة، هيرتا برلين يدافع جيدا وبشكل متماسك".

ويحتل بايرن الفائز بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية على التوالي المركز الثالث في جدول المسابقة حاليا بفارق أربع نقاط خلف لايبزج.

ويثق فليك بأن الفريق يستطيع الرد وانتزاع الصدارة مثلما حدث في الموسم الماضي عندما تخلص من فارق النقاط الستة التي كانت تفصله عن بوروسيا دورتموند ثم توج بلقب البوندسليجا.

وقال فليك : "لدينا القدرة على التتويج بلقب الدوري، ونريد تحقيق النجاح".