رياضة | محمد صلاح يتحدث عن أزمته مع ماني.. وعلاقته مع كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يتحدث عن أزمته مع ماني.. وعلاقته مع كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية عن علاقته مع اللاعب الدولي السنغالي سايدو ماني ومدربه الألماني يورجن كلوب قبل مواجهة مانشستر يونايتد المقبلة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وقال محمد صلاح :" كلوب هو افضل مدرب بإستخراج أفضل مالدى لاعبيه أنه يعرف كيف يُعامل كل واحد منا ساعدنا جميعاً هنا بالفريق وكأفراد هو يحظى بعلاقة طيبة وجيدة مع الجميع في رأيي أن كل شيء يبدأ من غرفة الملابس يمكن للعلاقات التي تربطك بالجميع أن تُحدث فرقًا كبيرًا على أرض الملعب نحن جميعًا لدينا علاقات رائعة وأعتقد أن ذلك يساعدنا في المباريات وفي التدريب إنه أمرٌ يخلق مزاجًا جيدًا".

وأضاف اللاعب الدولي المصري:" لا يوجد منافسة بيني و بين ماني ولا يوجد أي أزمة نحن لا ننظر إلى الأمور بهذه الطريقة عندما نفشل بالتسجيل او تنتهي المباراة بتعادل سلبي وهذا مالا يحصل عادةً نكون غاضبين جداً لكن عندما نكون على الملعب نريد التسجيل وتحقيق الفوز وهذا شيء رائع للغاية".

واختتم لاعب ليفربول تصريحاته قائلا :"لايمكنني التركيز على التسجيل فقط لان هذا يعني بأن أسلوبي لن يتغيّر والخصوم ستعرف طريقة الدفاع أمامي، احياناً عندما تكون لدي الكرة اقوم بتمريرها او خلق فرصة لأُشوّش عليهم، الأمر يتعلق بأن تكون ذكيًا".