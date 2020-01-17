رياضة | النصر يهزم العدالة بشهق الأنفس ويتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يهزم العدالة بشهق الأنفس ويتأهل إلى المربع الذهبي لكأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لحق فريق النصر بمنافسه التقليدي العنيد الهلال إلى المربع الذهبي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه الثمين 1-0 على مضيفه العدالة اليوم الجمعة في دور الثمانية للبطولة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة على إستاد "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي وانتهى الشوط الأول من المباراة على إستاد "مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية " في الإحساء التعادل السلبي ثم سجل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 51.

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من المواجهة المرتقبة غداً بين الوحدة وأهلي جدة.