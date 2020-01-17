رياضة | نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرحب بالصفقة الجديدة على طريقته الخاصة (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الترحيب بصفقة الفريق الجديدة على طريقته الخاصة.

ونشر ديانج على ستوري صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" رسالة ترحيب إلى السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الجديد، قائلًا "مرحبا بك في عائلة الأهلي ياأخي".

وكان الأهلي، أعلن التعاقد مع أليو بادجي لمدة أربع مواسم ونصف الموسم، قادمًا من صفوف رابيد فينا النمساوي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وانتظم أليو بادجي، في مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًا قادمًا من رابيد فيينا النمساوي.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر، بعد وصوله لمقر النادي الأحمر رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز

