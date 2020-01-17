رياضة | 3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

3 لاعبين يرحلون عن الزمالك.. وفريق واحد يتعاقد معهم

وجاء تعاقد أسوان مع الثلاثي يوسف أسامة نبيه ويوسف مرعي ويوسف علي من قطاع الناشئين بنادي الزمالك.

وشاهد مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان بعض المباريات للثلاثي وأثنى على مستواهم وقدراتهم ليتعاقد معهم في نهاية الأمر.

وجاء قرار إدارة الزمالك بإعارة الثلاثي لعدم الحاجة إليهم في الوقت الحالي ومنحهم الفرصة للاحتكاك القوي والعودة في ثوب مختلف إلى الفريق في الموسم المقبل.

ويركز الجهاز الفني للزمالك حاليًا على قطاع الناشئين وتصعيد بعض العناصر المميزة للمشاركة كما حدث مع أحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة غاية في الأهمية أمام المصري البورسعيدي والمقرر انطلاقها يوم الإثنين القادم على ملعب المكس بالأسكندرية.