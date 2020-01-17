انت الان تتابع مانشستر يونايتد الإنجليزي يقترب من ضم البرتغالي فيرنانديز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

برونو فيرنانديز

اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، من التوصل إلى اتفاق مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، لضم لاعب وسط الفريق برونو فيرنانديز في صفقة تبلغ قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن اللاعب سيكمل إجراءات انضمامه للفريق بعد المشاركة في آخر مباراة له مع سبورتنج لشبونة أمام بنفيكا اليوم الجمعة.

وأضافت الشبكة أن مانشستر يونايتد سيدفع مبلغ 43 مليون جنيه إسترليني مع وجود إضافات أخرى تصل إلى 17 مليون جنيه.

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وانهى فيرنانديز / 25 عاما/ اتفاقه مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول شروطه الشخصية، حيث من المتوقع أن يتقاضى مبلغ 120 ألف جنيه إسترليني إسبوعيا حسب "سكاي".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 22 مرحلة من المسابقة.