شكرا لقرائتكم خبر عن سارى: أريد مساعدة رونالدو لكى يكون أفضل لاعب بالعالم للمرة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف ماوريسيو سارى، المدير الفنى لفريق يوفنتوس الإيطالى، أنه يزعجه أن يرى أي لاعب في العالم يفوز بالكرة الذهبية أكثر من البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم السيدة العجوز.

وتغلب فريق يوفنتوس على نظيره أودينيزى في غياب رونالدو، الأربعاء الماضى، بنتيجة 4/0، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس إيطاليا.

وأكد مدرب يوفنتوس في تصريحات أبرزتها صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية، أن رونالدو كان يعانى من التهابات في الجيوب الأنفية منذ عدة أيام، ويوم المباراة كان يشكو من ارتفاع في درجة حرارته، وقرر طبيب الفريق منحه راحة.

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ودافع سارى عن رونالدو، مؤكدا أنه يعمل على مساعدته للفوز بالكرة الذهبية مرة أخرى، كما كشف أن لاعبه الأرجنتينى باولو ديبالا، قادر بدوره على الفوز بالجوائز الفردية العالمية.

وأضاف سارى: «أود أن أساعد كريستيانو في أن يصبح أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، يزعجنى أن أرى شخصا لديه كرات ذهبية أكثر من رونالدو».

وتابع قائلا: «ديبالا قادر أيضا على القتال للفوز بالكرة الذهبية، وأعتقد أنه سيكون قادرا على ترك بصمته على كرة القدم العالمية».

وكان ميسى قد فاز بالكرة الذهبية عن عام 2019 في الشهر الماضى، ليتفوق على رونالدو بفارق كرة ذهبية بعدما بات يملك 6 كرات ذهبية، مقابل 5 للبرتغالى، الذي توج بها آخر مرة في 2017.