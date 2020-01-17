شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض مواجهة مازيمبى فى «السلام» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الاستياء داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، بعد قرار إقامة مباراة الفريق الكروى الأول أمام نظيره مازيمبى الكونغولى، في الجولة الخامسة لدورى المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، على أرض ملعب استاد السلام بدلًا من إقامتها في استاد القاهرة في الرابع والعشرين من يناير الجارى.

وأبدى مجلس الإدارة رفضه اللعب على ملعب السلام يوم 24 يناير وتمسك المجلس باللعب على استاد القاهرة بحضور الجماهير، باعتبار أنها مواجهة مصيرية يتوقف عليها تأهل الفريق لربع النهائى بالبطولة الإفريقية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وعد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، بإقامة مباراة مازيمبى على استاد القاهرة، وأخطر الوزير إدارة القلعة البيضاء بحصوله على موافقة الجهات الأمنية ووزير الداخلية على إقامة اللقاء باستاد القاهرة، إلا أنه عاد وتراجع عن تنفيذ وعده لإدارة الأبيض بسبب انشغال استاد القاهرة باستضافة حفل يوم 24 يناير، موعد المباراة، الأمر الذي أثار استياء مسؤولى القلعة البيضاء.

من جانبه، أكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أن المسؤولين مطالبون بحل هذه الأزمة في أسرع وقت، معلنًا تمسكه باللعب في استاد القاهرة، ومؤكدًا أن ناديه تنازل ووافق على تقديم مباراته مع مازيمبى لتقام يوم 24 يناير بدلًا من 26، بعد اتخاذ قرار بإلغاء إقامتها يوم 25 يناير، لتصادفه مع ذكرى احتفالات عيد الشرطة، وقال: «كنا ننتظر في الزمالك مكافأة بعدما وافقنا على تقديم المباراة، بدلًا من معاقبتنا».

Advertisements

وأبدى رئيس القلعة البيضاء اندهاشه من قرار اللجنة المؤقتة في الجبلاية بإقامة مباراة المصرى المقبلة في الدورى بالإسكندرية، وقال: «المصرى لديه أزمة مع الأهلى وجماهير الأهلى، فما دخل الزمالك؟ ولماذا تتم معاقبتنا باللعب معه بالإسكندرية، رغم أن علاقتنا على أفضل ما تكون مع المصرى وجماهير بورسعيد»، مؤكدًا أن هذا الأمر يضر بمبدأ تكافؤ الفرص، خصوصًا أنها مباراة الزمالك ومن حقنا اللعب في القاهرة.

من جهة أخرى، أشاد كارتيرون، المدير الفنى، بالروح الجديدة والتزام اللاعبين في التدريبات، ووعد بمواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية وتحقيق طموحات الفريق بالمنافسة على البطولات هذا الموسم، مؤكدًا أنه لا توجد أزمة في غياب الثنائى طارق حامد وعمر السعيد عن مواجهة المصرى في الدورى، الإثنين المقبل، وأن أحمد السيد «زيزو» قد يكون بديلًا لحامد في وسط الملعب، بالإضافة لوجود مصطفى محمد مهاجمًا أساسيًا.

وعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية أمس، طالبهم خلالها بضرورة الاستمرار بنفس الأداء خلال المباريات المقبلة.

وحصل عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق، على راحة من مران، الأمس، وذلك لتعرضه للإصابة بمواجهة الجونة الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز.

وقال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن عبدلله تعرض للإصابة في العضلة الخلفية أثناء لقاء الجونة الأخير.

وأضاف: «ننتظر نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب من أجل معرفة الإصابة بشكل دقيق، بالإضافة إلى موعد عودته للتدريبات مرة أخرى».