شكرا لقرائتكم خبر عن «أنفيلد» يشتعل قبل موقعة ليفربول واليونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن الأجواء قد اشتعلت قبل موقعة ليفربول ومانشستر يونايتد، المقرر لها غدًا الأحد، والتى ستقام على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «بريميرليج».

وقالت الصحيفة، إن رابطة مشجعى نادى ليفربول دعت الجماهير إلى الحضور قبل المباراة بساعتين في طريق الوصول إلى ملعب «أنفيلد»، وذلك بالأعلام والشماريخ ومكبرات الصوت، من أجل تخويف لاعبى مانشستر يونايتد قبل القمة المرتقبة.

وأوضحت الصحيفة، أن مشجعى ليفربول، كانوا قد نظموا الترحيب العدائى بحافلات الفريق خارج البلاد في عدة مناسبات أخرى، بما في ذلك المباريات ضد بروسيا دورتموند وروما في عامى 2016 و2018 على التوالى.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير دعوا إلى الوصول قبل حوالى ساعتين من المباراة من خلال شوارع «الملك هارى»، إلى طريق «أنفيلد» من أجل استقبال حافلة مانشستر يونايتد.

ونشر منظمو هذا الاستقبال على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» بيانا لهم: «نعلم جميعًا كم تعنى هذه المباراة لنا، سيود اليونايتد أن يمنعنا أكثر من أي وقت مضى ونحن نواصل موسمنا الذي لا يصدق والبحث عن اللقب».

وأضافوا: «النزول مبكراً للترحيب بلاعبى اليونايتد وجعل الأجواء عدائية قدر الإمكان لهم، فياريال، مانشستر سيتى، برشلونة، دورتموند، لقد انهاروا جميعًا عندما قمنا بهذا الاستقبال العدائى لهم».

واختتم: «هذا هو ما يتعين علينا القيام به مع لاعبى مانشستر يونايتد، لأننا لا نريد التغلب عليهم فقط، ولكن نريد إذلالهم».