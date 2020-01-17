شكرا لقرائتكم خبر عن «حلبية» يرفض تعيين التوأم.. ويتمسك بـ«جلال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمسك مجلس إدارة نادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، باستمرار الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، بعد التعادل مع أسوان بنتيجة 2-2 فى الجولة الثالثة عشرة من الدورى الممتاز التى أقيمت بينهما على أرض ملعب استاد الجيش بالسويس.

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كانت حالة من الغضب قد انتابت جماهير المصرى بسبب تراجع أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة واحتلاله المركز الحادى عشر.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجلس الإدارة فضل الإبقاء على الجهاز الفنى أملا فى تحسن النتائج من جهة إلى جانب عقد جلسة مع المدير الفنى لبحث أسباب تراجع الأداء.

ووفقا لمصدر مسؤول بالمجلس- طلب عدم نشر اسمه- فإن هناك خلافا بين الأعضاء على استمرار المدير الفنى خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى يتمسك فيه سمير حلبية رئيس النادى باستمرار المدير الفنى حتى لا يفقد الفريق الاستقرار الفنى الذى حافظ عليه المجلس فى الفترة السابقة، فيما رفض «حلبية» الضغوط الجماهيرية التى تعرض لها فى الساعات الماضية بتعيين حسام وإبراهيم حسن فى الجهاز الفنى على أساس أنهما رحلا عن الفريق فى آخر مرة بسبب الخلافات مع رئيس النادى.