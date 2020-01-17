شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة فى اختبار أمام الدراويش.. إنبى يواجه نادى مصر.. والإنتاج يتصارع مع الحدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستكمل اليوم، ثلاث مباريات من الدورى الممتاز والتى يسعى خلالها كل فريق لحصد النقاط الثلاث أملا فى تحسين مركزه بجدول المسابقة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من البطولة.

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وتنطلق أولى المواجهات بين إنبى، بقيادة حلمى طولان المدير الفنى، ونادى مصر بقيادة عبد الناصر محمد، ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق الفوز لمواصلة الصحوة التى انتابته منذ تولى طولان المسؤولية، وفى المقابل يحاول منافسه تحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى الخروج من النفق المظلم، ويحتل إنبى المركز التاسع برصيد 17 نقطة، بينما يقبع نادى مصر فى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

وتشهد المباراة الثانية بين الإنتاج الحربى وحرس الحدود التى تقام فى الخامسة مساء على أرض ملعب استاد السلام صراعا من نوع خاص، نظرا لتقارب النقاط بينهما، فيأمل كل من أبناء مختار مختار المدير الفنى للإنتاج ورجال طارق العشرى المدير الفنى للحدود فى قنص النقاط الثلاث للتشبث بأمل المنافسة على المربع الذهبى، ويتواجد الإنتاج فى المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الحدود المركز السادس بنفس الرصيد.

وفى السابعة مساء يدخل فريق سموحة بثوبه الجديد بعد تولى حمادة صدقى المدير الفنى اختبارا صعبا أمام الإسماعيلى على أرض ملعب استاد المكس، وكلا الفريقين لديهما رغبة فى الفوز بنقاط المباراة، فالفريق السكندرى يمتلك معنويات مختلفة بعد تغيير الجهاز الفنى باختيار حمادة صدقى، أما الدراويش فيسعى للفوز لاستعادة هيبته بالمسابقة، ويحتل سموحة المركز السابع برصيد 18 نقطة، بفارق الأهداف عن الإسماعيلى الذى يقبع فى المركز العاشر.