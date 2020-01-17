شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمات تضرب الرياضة قبل الأوليمبياد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت استقالة الدكتور علاء مشرف من أمانة صندوق اللجنة الأوليمبية، اعتراضًا على تجاهل وزارة الرياضة دعم اتحاد تنس الطاولة، العديد من الأزمات فى الاتحادات الرياضية، وهو ما يعد جرس إنذار بشأن الإعداد للأوليمبياد والتى لم يتبق سوى 6 أشهر على انطلاقها.

وتحفظ مشرف عن الحديث عن تفاصيل الاستقالة وقال متأثرا: «سيبونى فى حالى.. الاستقالة دى شىء من حقى ولا أريد الكلام فى تفاصيل الفترة الراهنة وسأتحدث فى الوقت المناسب من وجهة نظرى».

وعلمت المصرى اليوم أن مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أجرى أكثر من اتصال هاتفى لمحاولة إثنائه عن الاستقالة وهو ما يرفضه كما أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالا بمشرف للوقوف على أسباب الاستقالة.

وكشفت الاستقالة كواليس الحرب الخفية بين وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية والتى تفاقمت أمس الأول عقب تسريب خطاب من وزارة الرياضة بتاريخ 30 /1/2019 أى ما يقرب من عام بشأن رفض وزارة الرياضة اعتماد سفر الخماسى هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وعلاء جبر نائب الرئيس وعلاء مشرف أمين الصندوق، وشريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية، وياسر إدريس عضو اللجنة إلى سويسرا خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2018 لحضور مجموعة من الاجتماعات مع الدكتور حسن مصطفى رئيس اللجنة الثلاثية لمناقشة تعديل قانون الرياضة والأمر نفسه فى تسريب التحقيقات الخاصة بشأن مخالفات ريو دى جانيرو وخطاب وزارة الرياضة.

وقال شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية إنه فوجئ بخطاب سفرية سويسرا المسرب بتاريخ 30 /1/2019 أى ما يقرب من عام بشأن رفض وزارة الرياضة اعتماد سفر خماسى المجلس.

وأضاف العريان: هذا الخطاب الذى صدر منذ عام من الوزارة لم يصلنى حتى الان باللجنة الأوليمبية ولا أعرف عنه شيئا ولا أعرف الغرض من تسريبه فى هذا التوقيت.

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وتابع: الأجواء فى الرياضة غير صحية ولا يمكن أن تتحقق الإنجازات تحت التهديد، مشيرا إلى أنه من الطبيعى أن يكون هناك أخطاء فى العمل داخل الاتحادات ولكن تصوير الأمر على أنه مخالفات تستدعى الحساب يجعل أجواء العمل غير صحية خاصة أن الجميع لا يمانع إحالة المتسبب فى إهدار المال العام للنيابة، ولكن فيما يتعلق بالملاحظات فلا يوجد ما يمنع من مناقشة الاتحادات مع الوزارة لتلافيها لضمان التعاون بدلا من الخلاف.

واكد أن التوقعات تشير إلى حصد 3 ميداليات للبعثة المصرية التى ستشارك فى طوكيو بقوام من 120 إلى 130 لاعبا وهو أمر مقبول خاصة إذا علم الجميع أنه وفقا للمعايير الأوليمبية فإن الإعداد للميدالية الواحدة فى أربع سنوات يكلف 4 ملايين دولار، مشيرا إلى أن حجم الإنفاق على بعثة مصر بالكامل فى أوليمبياد ريو دى جانيرو لم يتخط 120 مليون جنيه.

من جانبه، أكد مصدر فى الاوليمبية، رفض ذكر اسمه، أن تعمد تشويه الوزارة لمجلس الإدارة بنشر تسريبات وأخبار غير صحيحة كل فترة يضر بالصالح العام، وضرب مثالًا على ذلك بالتحقيقات التى تجريها النيابة بخصوص مخالفات ريو دى جانيرو.

وأوضح أن النيابة لم تدن اللجنة بخصوص إنفاق 15 مليون جنيه وأن الملاحظة الوحيدة متعلقة بسفر خمسة من أعضاء مجلس النواب وهو أمر يتعلق بوزارة الرياضة وليس اللجنة.

وتزامن كل ذلك مع غضب بعض الاتحادات من لجان التفتيش التى أوفدتها وزارة الرياضة على مدار اليومين الماضيين بسبب طريقة التعامل مع مسؤولى الاتحادات على أنهم مدانون وإحالتهم للنيابة فى مخالفات إدارية ومالية من وجهة نظر القائمين بالاتحادات سيتم حفظها كما اشتكت الاتحادات من عدم التزام الوزارة بسداد الدعم الكافى للإعداد لطوكيو وهو ما كشف عنه اتحاد الخماسى الحديث بأنه طلب 12 مليون جنيه وفقا لخطة الإعداد وحصل فقط على نصف المبلغ المطلوب من الوزارة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة الرياضة عن إنفاق 127 مليون جنيه على إعداد الأبطال الأوليمبيين لطوكيو بخلاف الدعم السنوى للاتحادات وتوفير رعاة من القطاع الخاص لإعداد الأبطال الواعدين المتوقع حصولهم على ميداليات، وأكدت الوزارة أن الدولة لا تتأخر فى تقديم الدعم اللازم خاصة أنها الأب الشرعى للرياضة ولا يشغلها سوى الصالح العام، وهو ما يجعل الوزارة حريصة على قوة العلاقة مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات لتوفير الأجواء اللازمة.

وأبدى مصدر بالوزارة اندهاشه من انزعاج البعض من لجان التفتيش رغم أنه إجراء طبيعى ولا يتم إلا إحالة المخالفين إلى النيابة، وتحدى أن يثبت أحد تأخر الوزارة عن تقديم الدعم أو التدخل فى الوقت المناسب لاحتواء الأزمات.