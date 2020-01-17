شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الاتحاد بعد التعادل مع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاع محمد أنور، مدافع فريق الاتحاد السكندرى، حفظ ماء وجه فريقه بملعبه ووسط جماهيره، بعد نجاحه في إحراز هدف التعادل بالشوط الثانى من لقاء بيراميدز العنيد، ليحصل الاتحاد على نقطة غالية رفعت رصيده إلى 22 نقطة، محافظًا بها على استمراره بالمربع الذهبى، في الوقت الذي بقى فيه بيراميدز بالمركز الخامس بـ 20 نقطة.

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وعقب المباراة، أبدى طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد، رضاه عن النتيجة، مشيرًا إلى أن النقطة في مواجهة فريق بقدرات بيراميدز في ظل الكوكبة الهائلة من لاعبيه داخل الملعب وعلى دكة الاحتياطى، تعد نقطة غالية.

وأشار إلى أن فريقه بدأ اللقاء بتحفظ بعض الشىء، ورغم ذلك تصدت العارضة مرتين لإحدى الهجمات. وفى الشوط الثانى أصبح للاتحاد شكل هجومى مختلف، مشيرا إلى أنه راضٍ عن الاتزان الذي سيطر على أداء فريقه وعلى الروح القتالية التي خاضوا بها المباراة، مؤكدًا أن الروح وحدها لا تحقق الأهداف المطلوبة إلا إذا اقترنت بفنيات عالية وأداء متميز وقدرات جيدة.

وأكد طلعت أنه يتمنى ويسعى للتواجد في المربع الذهبى، ولكن المشوار لا يزال طويلًا والفريق لا يزال يحتاج الوقت والتعديلات، ومستوى الطموحات قد ارتفع لدى الجماهير في الفترة السابقة، ولكننا نحتاج إلى بعض الوقت والصبر على الفريق.