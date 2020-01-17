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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كلوب: اتمنى الا يتعاقد اتلتيكو مدريد مع كافاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
كشف المدرب الالماني لنادي ليفربول الانكليزي يورغن كلوب عن عدم رغبته في تعاقد أتلتيكو مدريد مع إدينسون كافاني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.
ويلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد، الشهر المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وخلال تصريحات له، قال كلوب: "تعاقد أتلتيكو مدريد مع كافاني؟ أعتقد أن ألفارو موراتا وجواو فيليكس خطيرين بما فيه الكفاية".
وأضاف: "أتمنى ألا يتعاقدوا مع كافاني".
وعن خروج ليفربول بشباك نظيفة في المباريات الأخيرة، اختتم: "لم نكن قلقين أبدًا حيال هذا الموضوع، لم نصرخ في غرفة الملابس مرددين شباك نظيفة، شباك نظيفة قط".
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