كلوب: اتمنى الا يتعاقد اتلتيكو مدريد مع كافاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

كشف المدرب الالماني لنادي ​ليفربول​ الانكليزي ​يورغن كلوب​ عن عدم رغبته في تعاقد ​أتلتيكو مدريد​ مع إدينسون كافاني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.



ويلتقي ليفربول مع أتلتيكو مدريد، الشهر المقبل، ضمن منافسات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وخلال تصريحات له، قال كلوب: "تعاقد أتلتيكو مدريد مع كافاني؟ أعتقد أن ألفارو موراتا وجواو فيليكس خطيرين بما فيه الكفاية".

وأضاف: "أتمنى ألا يتعاقدوا مع كافاني".

وعن خروج ليفربول بشباك نظيفة في المباريات الأخيرة، اختتم: "لم نكن قلقين أبدًا حيال هذا الموضوع، لم نصرخ في غرفة الملابس مرددين شباك نظيفة، شباك نظيفة قط".