- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايرن ميونيخ لا يفكر في تفعيل بند شراء نجم الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
كشفت تقارير صحف ألمانية، ان بايرن ميونيخ لا يفكر في تفعيل بند أحقية شراء عقد الكرواتي المخضرم إيفان بيريسيتش.
وكان النادي البافاري قد استعار بيريسيتش (30 عامًا) من إنتر ميلان مطلع الموسم الجاري، ولمدة موسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.
وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن البايرن استقر على إعادة الكرواتي الى النيراتزروي نهاية هذا الموسم.
ورغم مشاركة بيريسيتش في 12 مباراة مع البايرن، و6 مباريات في دوري الأبطال، إلا أن النادي البافاري لا ينوي تفعيل بند أحقية الشراء.
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونيخ لا يفكر في تفعيل بند شراء نجم الانتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.