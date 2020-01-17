بايرن ميونيخ لا يفكر في تفعيل بند شراء نجم الانتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020

كشفت تقارير صحف ألمانية، ان ​بايرن ميونيخ​ لا يفكر في تفعيل بند أحقية شراء عقد الكرواتي المخضرم إيفان ​بيريسيتش​.

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وكان النادي البافاري قد استعار بيريسيتش (30 عامًا) من إنتر ميلان مطلع الموسم الجاري، ولمدة موسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن البايرن استقر على إعادة الكرواتي الى النيراتزروي نهاية هذا الموسم.

ورغم مشاركة بيريسيتش في 12 مباراة مع البايرن، و6 مباريات في دوري الأبطال، إلا أن النادي البافاري لا ينوي تفعيل بند أحقية الشراء.