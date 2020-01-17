شكرا لقرائتكم إنبي عن تقديم مباراته مع الأهلي: متضررون ولكن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، أن ناديه لم يعترض على قرار تغيير موعد مباراته ضد الأهلى، ضمن الجولة 15 من منافسات بطولة الدورى الممتاز وتحديد لها موعدا جديدا يوم 22 من شهر يناير الجارى، على ستاد القاهرة الدولى، بدلا من إقامتها يوم 27 يناير.

جاء تعديل موعد مواجهة الأهلى وإنبى، بعد تأجيل لقاء الفريق الأحمر مع النجم الساحلى التونسى ببطولة أفريقيا 48 ساعة، حيث سيلتقى بطل مصر مع نظيره التونسى يوم 26 يناير الجارى بدلاً من 24 من الشهر ذاته.

وعن تأجيل المباراة قال مدير الكرة بنادى إنبى :" متضررون ولكن نقدر ظروف المسابقات في تقديم موعد المباراة، ونحن لا نعترض و نقدر مجهودات لجنة المسابقات، هذا موسم استثنائي عقب البطوله الافريقيه التي شرفت مصر بتنظيمها واللجنه الخماسية تبذل جهد في إنجاح واتمام الموسم بكل السبل لحين إجراء انتخابات بكامل الجمعية العمومية".

وكان اتحاد الكرة المصرى قد أصدر بيانا بتعديل بعض المواعيد الخاصة بمباريات الدورى، بناءً على التعديلات التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحاد العربي لكرة القدم على مواعيد المباريات التي تشارك بها الأندية المصرية في البطولتين الإفريقية والعربية، قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مواعيد بعض مباريات الجولتين 15 و 16 من مسابقة الدوري الممتاز تبعا لذلك على النحو التالي:

الجولة 15:

الاسماعيلي والإنتاج الحربي : 5 مساء الخميس 30 يناير بستاد الإسماعيلية.

الاتحاد السكندري وسموحة : 7:30 مساء الخميس 30 يناير بستاد الأسكندرية.

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الجولة 16:

أسوان والإسماعيلي : 2:30 بعد ظهر الاثنين 3 فبراير بستاد أسوان.

الانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري: 5 مساء الاثنين 3 فبراير بستاد السلام.

كما قررت تقديم مباراة الأهلي مع إنبي ضمن الجولة 15 بعد اتساع الفارق الزمني بين المباريات نتيجة التأجيل الأفريقي لتقام 7:30 مساء الأربعاء 22 يناير بستاد القاهرة.

فيما تقرر اقامة مباراة اف سي مصر مع بيراميدز المقرر لها يوم 29 يناير الحالي في السابعة والنصف مساء بدلا من الخامسة بعد أن خلى اليوم نفسه من عدة مباريات نتيجة تحريك مواعيدها، ولاتاحة الفرصة أمام المشاهدين لمتابعة مباراتي ذلك اليوم (اف سي مصر وبيراميدز / المصري والجونة).

تقرر تأجيل مباراة الأهلى وإنبى التى كان مُقرراً لها 27 يناير الجارى فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، بعد تأجيل لقاء الأهلى والنجم الساحلى التونسى ببطولة أفريقيا 48 ساعة، حيث سيلتقى بطل مصر مع نظيره التونسى يوم 26 يناير الجارى بدلاً من 24 من الشهر ذاته.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلى إن الاتحاد المصرى خاطب الاتحاد الأفريقى بتأجيل المباراة بناء على طلب الجهات الأمنية ووافق الاتحاد الأفريقى وأرسل خطابا للأهلى بموعد المباراة الجديد يوم الأحد 26 يناير وبناءً على هذه المستجدات تم تأجيل مباراة النجم الساحلى 48 ساعة.