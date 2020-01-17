شكرا لقرائتكم إنبي يشكو مهاجم المقاولون الجديد بالجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

جاءت شكوى إنبي بسبب توقيع اللاعب للنادى البترولى عقب موافقة ناديه على انتقاله إلى إنبى قبل انضمامه لذئاب الجبل.

وجاءت شكوى إنبى إلى اتحاد الكرة للتضرر من انتقال اللاعب إلى المقاولون حيث وقع لناديين بخلاف استغناء إنبى عن خدمات لاعبه الكونغولى لوكا موزنجو لضم جاكوب الذى وافق إنبى على شروط ضمه من سيراميكا كليوباترا بجانب الموافقة على شروطه قبل مفاجأة النادى البترولى بانضمام اللاعب إلى المقاولون رغم توقيعه للنادى البترولى فى حضور وكيليه.

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وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون قد أعلن ضم لاعب كليوباترا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتم توقيع العقود سواء مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بعد موافقة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، وأكد فتحي أن النادي سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.

وتعادل إنبى مؤخرا مع مصر المقاصة بنتيجة 1 / 1 فى اللقاء الذى أقيم بينهما على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 11 فى المركز الـ13 بجدول الدورى ويرتفع رصيد إنبى للنقطة 17 محتلاً المركز الـ9، تقدم إنبى بهدف فى الدقيقة 15 عن طريق المدافع رامى صبرى بعد تسديدة قوية من مدافع الفريق البترولى بعد ركلة حرة سددها محمد بسيونى عن طريق كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت لصبرى ليسددها على يمين حارس المقاصة وفى الدقيقة 30 نجح محمد مسعد من رأسية فى تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل للفريق الفيومى.

ويستعد إنبى حاليًا لمواجهة نادى مصر، فى المباراة التى ستجمع الفريقان، غداً السبت، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى الممتاز، ويبحث الفريق البترولى عن مواصلة تحسين أوضاعه فى جدول ترتيب مسابقة الدورى بعد النتائج الإيجابية التى حققها فى الفترة الأخيرة تحت قيادة حلمى طولان.