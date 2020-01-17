الزمالك يعير الثلاثي "يوسف" إلى أسوان

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جدة - عمرو شويل وافق مسئولو نادي الزمالك على انتقال ثلاثي فريق الشباب بالقلعة البيضاء ، يوسف أسامة نبيه ويوسف علي ويوسف مرعي، على سبيل الإعارة إلى نادى أسوان، حتى نهاية الموسم الجارى. Advertisements أكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك موافقة النادي الأبيض على إعارة الثلاثي الشاب إلى أسوان حتى نهاية الموسم، جاءت بسبب عدم الحاجة لجهودهم خلال الفترة الحالية، ولمنحهم فرصة المشاركة في مباريات الدوري الممتاز واكتساب الخبرات مع فريق أسوان ثم العودة مجددا إلى الفريق الأبيض.

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