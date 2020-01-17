شكرا لقرائتكم ليفاندوفسكي يعود لقيادة هجوم بايرن أمام هيرتا برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي سيكون ضمن حساباته للتشكيلة الأساسية للفريق خلال المباراة المرتقبة يوم الأحد أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني (بوندسليغا).

وتستأنف فعاليات البوندسليغا يوم الجمعة بعد فترة العطلة الشتوية التي استغرقت نحو أربعة أسابيع. ويستأنف بايرن رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة هيرتا برلين يوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من المسابقة.

وكان ليفاندوفسكي خضع لعملية جراحية اثر إصابته أعلى الفخذ الشهر الماضي قبل نهاية فعاليات النصف الأول من الموسم.

وقال فليك يوم الجمعة إن ليفاندوفسكي "اقترب من استعادة لياقته التامة" مشيرا إلى أن اللاعب يجتهد بشكل كبير.

وحرمت الإصابة والعملية الجراحية ليفاندوفسكي من المشاركة مع بايرن في معسكره التدريبي ولكنه استأنف التدريبات الجماعية مع الفريق يوم الأربعاء.

Advertisements

كما تعافى زميله سيرج نابري تماما من الإصابة التي تعرض لها في وتر أخيل ليصبح جاهزا للمشاركة في المباريات أيضا.

كما أشار فليك إلى أن اللاعب لوكاس هيرنانديز يقترب أيضا من العودة للتدريبات الجماعية للفريق، وقال "سيتدرب هيرنانديز على أرض الملعب اليوم. نريد الدفع به تدريجيا في الأسابيع المقبلة".

وفي المقابل ، لم يكتمل تعافي كل من خافي مارتينيز وكينجسلي كومان كما يغيب نيكولاس شوله وجوشوا كيميتش للإيقاف.

وقال فليك قبل المباراةو المرتقبة أمام هيرتا برلين، الذي يقوده المدرب يورغن كلينسمان اللاعب السابق لبايرن: "نشعر بالإثارة والشغف تجاه النصف الثاني من الموسم. مباراة هيرتا برلين ستكون صعبة. هيرتا برلين يدافع جيدا وبشكل متماسك".

ويحتل بايرن الفائز بلقب الدوري الألماني في المواسم السبعة الماضية على التوالي المركز الثالث في جدول المسابقة حاليا بفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ.

ويثق فليك بأن الفريق يستطيع الرد وانتزاع الصدارة مثلما حدث في الموسم الماضي عندما تخلص من فارق النقاط الستة التي كانت تفصله عن بوروسيا دورتموند ثم توج بلقب البوندسليغا "لدينا القدرة على التتويج بلقب الدوري... ونريد تحقيق النجاح".