«الكاف» يخاطب الزمالك لإرسال قائمة السوبر الإفريقي.. والقلعة البيضاء تصر على موقفها.. وعقوبات قاسية في الانتظار

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطاباً إلى نادي الزمالك، طالبه فيها بإرسال قائمة الـ18 لاعب المقرر تواجدهم في مواجهة الترجي التونسي، بالسوبر الإفريقى، قبل 15 يومًا من الموعد المحدد للقاء المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المفترض أن يواجه الزمالك، المتوّج بلقب الكونفدرالية الإفريقية، فريق الترجي التونسي، بطل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، في مباراة السوبر الإفريقي بالدوحة في الـ 14 من شهر فبراير المقبل.

ومؤخراً، نشر الزمالك بياناً رسميًا أعلن فيه رفضه خوض مباراة السوبر في قطر، حيث قرر إرسال ملف المباراة إلى وزارة الشباب والرياضة لحسم المسألة.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً جاء فيه: "يؤكد نادي الزمالك أن ما نشر حول أن إدارة القلعة البيضاء قررت خوض فريق الكرة الأول بالنادي مباراة السوبر الافريقي مع الترجي التونسي في قطر هو خبر كاذب شكلاً وموضوعًا، وذلك لأن قرار مجلس ادارة الزمالك كان عدم خوض المباراة علي أرض الخيانة التي تحرض علي قتل ابنائنا من ابطال الشرطة والقوات المسلحة"

وأكد الزمالك على أن ملف المباراة بالكامل تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مرفق به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده وأحفاده.

ورد الكاف على بيان نادي الزمالك بشأنه اعتذاره عن عدم خوض مباراة السوبر الإفريقي، حيث قال: "لم يصلنا أي خطاب رسمي من الزمالك بالاعتذار عن كأس السوبر."

Advertisements

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر لها بالكاف قوله: "لن نرد على بيانات أو تقارير اعلامية، وفي حالة وصول خطاب رسمي بالاعتذار ستجتمع لجنة المسابقات وتتخذ قرارها بشأن انسحاب بطل الكونفدرالية".

وكان من المقرر إقامة مباراة السوبر الإفريقي في أكتوبر الماضي، إلا أن أزمة نهائي دورى الأبطال بين الترجي والوداد المغربى تسببت في تأجيل المواجهة، قبل أن يعلن المكتب التنفيذي للكاف إقامة مباراة السوبر في قطر خلال الاجتماع الذي عقد فى منتصف نوفمبر الماضي بالقاهرة.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن الزمالك عن انسحابه من مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في مؤتمر صحفي، إن مجلس الإدارة صوّت بالإجماع على عدم المشاركة في السوبر الإفريقي والمحدد له 14 فبراير المقبل في قطر.

وذكرت وسائل إعلامية أنه في حالة عدم مشاركة الزمالك في السوبر الأفريقي، فسيكون عرضة لعقوبات قاسية من الاتحاد الأفريقى للعبة.

وتشير لائحة السوبر الأفريقى أنه فى حالة انسحاب بطل الكونفدرالية من المشاركة فأنه سيعاقب بالحرمان من المشاركة فى أى مسابقة ينظمها الكاف لمدة 3 نسخ متتالية، بجانب التعرض لأقصى عقوبة مالية من جانب الكاف.