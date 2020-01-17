شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد حسن "ديفندر" الزمالك يرد على زيادة وزنه بصورة "عضلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمد حسن، لاعب وسط الزمالك، صورة له عبر "ستورى" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" على هامش الاستعدادات قبل مواجهة خوض الأبيض لمباراته أمام المصرى البورسعيدى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت الصورة التى نشرها "حسن" تظهر عضلات البطن، فى إشارة منه إلى رده حول الانتقادات التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن زيادة وزنه، وشارك حسن كبديل مباراة الزمالك الأخيرة أمام الجونة، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت مساء الأربعاء الماضى، على ملعب النادى الساحلى.

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وتغلب الزمالك مؤخرا على الجونة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من المران أمس عقب الفوز على الجونة، وانطلق المران اليوم بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة وانتظم فى التدريبات.