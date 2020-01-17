شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف رقم أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الإداري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البحث عن حل أزمة رقم مهاجم الفريق الجديد السنغالي أليو بادجي ، لاسيما وأنه لا يوجد أرقام شاغرة بخلاف رقمي 3 و27 ليظهر بها اللاعب عقب إتمام التعاقد معه من نادي رابييد فيينا النمساوي.

وتعاقد النادي الاهلي مع أليو بادجي مقابل مليوني دولار لناديه النمساوي في صفقة انتقال لمدة 4 مواسم ونصف الموسم يحصل خلالها اللاعب علي راتب سنوي بقيمة مليون دولار.

لمعرفة رقم بادجي مع الأهلي من هنا

وقال السنغالي أليو بادجى الوافد الجديد للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية أنه فور بالتواجد في نادى بحجم الأهلى، ولديه طموحات كبيرة مع ناديه الجديد.

ويُجهز مسئولو النادي الأهلي السنغالي أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلي المقبلة فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثاني صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.

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واكتفى السنغالى إليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد فى مران اليوم المقام حاليا على ملعب التتش، بالتأهيل والجرى حول الملعب، وظهر بادجى فى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، والتقى المهاجم الجديد بأليو ديانج لاعب وسط الأهلى، كما عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى جلسة سريعة مع السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد عقب ظهور اللاعب فى النادى للمرة الأولى.

وجاءت جلسة عبد الحفيظ مع اللاعب السنغالى بمكتب الأول للترحيب بعد التوقيع مع القلعة الحمراء لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى قادماً من نادى رابيد فينا النمساوي.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.