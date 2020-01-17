شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف عقوبة وليد أزارو بعد أزمته مع فايلر قبل مباراة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع مسئولو النادي الاهلي عقوبة مالية قاسية على مهاجمه المغربي وليد أزارو، عقب الأحداث التي شهدها الفريق قبل ساعات قليلة من مباراة طنطا، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

ويواصل الأهلي انفراده بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز إثر فوزه بخماسية نظيفة ضد طنطا في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول.

لمعرفة قيمة العقوبة المالية الموقعة على أزارو من هنا

ويعانى وليد أزارو من الابتعاد عن المشاركة مع الفريق خلال المباريات الأخيرة، وهو الأمر الذي يعجل برحيل اللاعب عن صفوف القلعة الحمراء.

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وشارك وليد أزارو، مهاجم الأهلى فى مران اليوم بتدريبات بالجري حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة حيث ظهر بـ"جبيرة" في اليد.

وشارك أزارو فى النادى اليوم بعدما غاب عن مران الأمس على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وخاض المهاجم المغربي مراناً في الجيم قبل أن يؤدي فقرة للجري حول الملعب عدة دقائق ، وظهر أزارو وفي يد "جبيرة" نتيجة إصابته في اليد عقب إعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.

وواصل الأهلى تدريباته اليوم، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد فى الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

يذكر أن الأهلى يعتلى صدارة الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة بعد الفوز أمس الأول على طنطا بخماسية نظيفة فى الجولة الثالثة عشرة من منافسات المسابقة المحلية.