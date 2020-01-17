شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا كليوباترا يضم النيجيرى كاظيم باليمو لمدة ثلاثة مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن معتز البطاوي، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع النيجيري كاظيم باليمو لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، تبدأ من الآن وتنتهي فى موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، ووافق هيثم شعبان على التعاقد مع اللاعب، البالغ من العمر ٢١ عاما، والذي يجيد اللعب في مركز الجناح المهاجم، على أن يتم قيده بدلا من النيجيري جاكوب نجوكو المنتقل إلى صفوف المقاولون العرب لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وحضر اللاعب إلى مصر، ووقع على عقود الانتقال لصفوف الفريق، في حضور هيثم شعبان، ووكيل أعماله عبد الحميد عادل، على أن يتم قيده في صفوف فريق الشباب بقطاع الناشئين في النادي، ويتم الاستفادة منه في صفوف الفريق الأول.

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ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الداخلية، في الثانية والنصف مساء الاثنين المقبل، على ملعب السكة الحديد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة، في افتتاح الدور الثاني من مسابقة دوري الدرجة الثانية التي يحتل الفريق صدارة جدولها برصيد ٢٧ نقطة، وبفارق ٨ نقاط عن الداخلية والقناة صاحبي المركز الثاني.

وكان نادي سيراميكا كليوباترا قد استغنى عن خدمات مهاجمه النيجيري جاكوب نجوكو لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بنية الحصول على البيع النهائى لنادي المقاولون العرب، وتم التعاقد مع كاظيم باليمو ليكون بديلا له.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة ضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وتم توقيع العقود سواء مع اللاعب ونادي سيراميكا كليوباترا بعد موافقة الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، وأكد فتحي أن النادي سيقوم بقيد اللاعب في قائمة الفريق ليصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق.