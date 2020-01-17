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شكرا لقرائتكم خبر عن فودن: لا يوجد أحد أفضل من جوارديولا والان مع التفاصيل
الجمعة 17 يناير 2020
لفت لاعب مانشستر سيتيفيل فودن إلى أنه لا يمكن طلب مدرب أفضل من بيب غوارديولا.
وقال فودن: "بصراحة لا يمكن أن أسأل عن مدرب أفضل منه. إنه متطلب للغاية، حتى أنا في هذا السن المبكر، يريد الكثير مني، هذا ما أحبه. يريد دائمًا أن يدفعني أكثر. يجعلك لاعبًا أفضل ما يمكن أن يكون. أنا ممتن لذلك".
وأضاف: "إنه رجل عظيم. يمكنك إجراء محادثة عادية معه. إذا رأى نقطة ضعف في أداء شخص ما، فسوف يصححها على الفور. لكي أكون أمينًا، لا أعرف كيف يرى الكثير من الأشياء، يغير الأشياء قليلاً ويحدث فرقًا كبيرًا. ولهذا السبب فهو مدرب رائع".
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