فودن: لا يوجد أحد أفضل من جوارديولا

الجمعة 17 يناير 2020

لفت لاعب ​مانشستر سيتي​فيل فودن​ إلى أنه لا يمكن طلب مدرب أفضل من ​بيب غوارديولا​.



وقال فودن: "بصراحة لا يمكن أن أسأل عن مدرب أفضل منه. إنه متطلب للغاية، حتى أنا في هذا السن المبكر، يريد الكثير مني، هذا ما أحبه. يريد دائمًا أن يدفعني أكثر. يجعلك لاعبًا أفضل ما يمكن أن يكون. أنا ممتن لذلك".

وأضاف: "إنه رجل عظيم. يمكنك إجراء محادثة عادية معه. إذا رأى نقطة ضعف في أداء شخص ما، فسوف يصححها على الفور. لكي أكون أمينًا، لا أعرف كيف يرى الكثير من الأشياء، يغير الأشياء قليلاً ويحدث فرقًا كبيرًا. ولهذا السبب فهو مدرب رائع".