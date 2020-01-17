مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني

الجمعة 17 يناير 2020

ريال مدريد

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في المباراة المقرر لها غداً السبت.

ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وشهدت القائمة غياب كلاً من:- هازارد، وراموس، وجاريث بيل للإصابة، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، ورودريجيز لأسباب فنية، وفالفيردي للإيقاف، بعد طرده في مباراة السوبر الإسباني.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

Advertisements

حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبى.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندى.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو.

خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، براهيم دياز، فينيسيوس، رودريجو.

وحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.