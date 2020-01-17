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كلوب يعلن عودة فابينيو وماتيب واستمرار غياب كيتا ولوفران وميلنر في مواجهة مانشستر

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يورجن كلوب

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول اليوم الجمعة أن فابينيو وجويل ماتيب باتا جاهزين للمشاركة مع الفريق في مباراته المقررة أمام مانشستر يونايتد بعد غد الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الممتاز لكرة القدم.

وأوضح كلوب أن اللاعبين شاركا بشكل جيد في التدريبات خلال اليومين الماضيين بعد أن تعافيا من الإصابات، حيث كان فابينيو يعاني من إصابة في الكاحل، كما كان ماتيب يعاني من إصابة في الركبة.

لكن كلوب أكد في الوقت نفسه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، استمرار غياب نابي كيتا وديان لوفران وجيمس ميلنر.

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وقال كلوب لدى سؤاله عن لياقة اللاعبين "نعم، يبدو أن جويل وفابينيو عائدان... لقد شاركا في التدريبات بشكل طبيعي أمس وأول أمس. وهو ما يعني أنهما سيكونان ضمن قائمة الفريق على الأرجح."

وأضاف "لكن الثلاثة الآخرين لم يشاركوا بعد، لكنهم يقتربون أكثر وأكثر. أعتقد أن ديان سيشارك في التدريبات بنسبة 100 % اعتبارا من يوم الاثنين."

وتابع "لكن لا أعرف وضع اللاعبين الآخرين (كيتا وميلنر) على وجه التحديد. لا يمكنني التعجل، وإنما سأشركهما في التدريبات عندما يقال لي إنهما جاهزان."

 

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