انت الان تتابع زيدان: ريال مدريد سيواجه مباراة صعبة وعلينا مواصلة التركيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

شدد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد على صعوبة المباراة المقررة غدا السبت، أمام أشبيلية في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، مؤكدا ضرورة حفاظ الفريق على التركيز.

وأضاف زيدان، الذي قاد الفريق قبل ايام للتتويج بلقب كأس السوبر الإسبانية التي أقيمت في السعودية :"يجب ألا نتغير بعد التتويج بكأس السوبر" في إشارة إلى ضرورة عدم انشغال الفريق بنشوة التتويج.

وتابع زيدان- في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة "نتدرب ونعمل بشكل جيد لأن الموسم لا يزال طويلا... نرغب في مواصلة استعراض قدراتنا على الملعب أمام فريق سيصعب علينا الأمور."

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وأضاف :"أشبيلية سيأتي إلى هنا (في سانتياجو برنابيو) ليقدم عرضا جيدا، ويحاول حصد النقاط الثلاث. علينا الحفاظ على تركيزنا. فنحن ندرك أننا سنخوض مباراة صعبة أمام منافس قوي."

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف فقط خلف برشلونة، بينما يحتل أشبيلية المركز الرابع برصيد 35 نقطة.