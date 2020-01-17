شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ يجتمع مع «معلول» قبل مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع التونسي على معلول، لاعب الفريق، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
ويعتلي الأهلي صدارة الدوري برصيد 33 نقطة بعد الفوز رقم 11 أمس الأول على حساب طنطا.
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