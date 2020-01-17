شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الغد في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن أسماء الأطقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات غد السبت، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت اختيارات اللجنة على النحو التالي:

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إنبي مع إف سي مصر: جلال أحمد، ويعاونه أحمد صلاح وإيهاب فخري، وقطب حسن حكما رابعا.

الإنتاج الحربي مع حرس الحدود: وائل فرحان، ويعاونه مصطفى عبدالعظيم ومحمود كير، ومحمد الحديدي حكما رابعا.

سموحة مع الإسماعيلي: محمد يوسف، ويعاونه هاني عبدالفتاح ومحمود عامر، وأحمد على حكما رابعا.