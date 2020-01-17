شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يحصل على راحة من تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل طارق حامد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من مران الفريق الذي أقيم اليوم الجمعة، بعد مشاركته في مباراة الجونة والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين نظيفين.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون اللاعب راحة من التدريبات بسبب غيابه عن مباراة المصري لحصوله على الإنذار الثالث.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم الاثنين المقبل، على ملعب استاد المكس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.