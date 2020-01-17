شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي: فقرة للعرضيات والتصويب.. وتدريب قوي لحراس المرمى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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واشتمل مران الفريق على جانب بدني تحت إشراف توماس بينكيل، مخطط الأحمال، وتقسيمة بمشاركة حارسين، وخصص الجهاز الفني فقرة للتدريب على الكرات العرضية، وفقرة للتصويب على المرمى.

كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية لحراس المرمى بمشاركة قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

ويختتم الأهلي غدا السبت، استعداده لمواجهة المقاولون، قبل إعلان المدير الفني قائمة الفريق.