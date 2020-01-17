- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 يناير 2020
محمد الدمتناوي
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة إشبيلية في المباراة المقرر لها غداً السبت.
ويستضيف ريال مدريد نظيره إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الإسباني، والتي ستقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.
وشهدت القائمة غياب كلاً من:- هازارد، وراموس، وجاريث بيل للإصابة، وألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، ورودريجيز لأسباب فنية، وفالفيردي للإيقاف، بعد طرده في مباراة السوبر الإسباني.
وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-
حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبى.
خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندى.
خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو.
خط الهجوم: بنزيما، فاسكيز، يوفيتش، براهيم دياز، فينيسيوس، رودريجو.
وحتل ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر برشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الدوري الإسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.