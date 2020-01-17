شكرا لقرائتكم خبر

الوحدة يقوي دفاعه بالجيزاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة دعمت إدارة نادي الوحدة خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بتوقيع عقد احترافي مع الظهير الأيمن حمد الجيزاني لمدة 3 سنوات، قادما من ضمك في صفقة انتقال حر. وعلى الرغم من عدم تمثيل الجيزاني صفوف المنتخب الأول إلا أنه يملك خبرة عريضة من خلال خوض تجارب مع نحو 6 أندية سعودية، حيث سبق له ارتداء قمصان فرق الرياض والشباب والفيصلي والقادسية وهجر وضمك.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر الوحدة يقوي دفاعه بالجيزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.